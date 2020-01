Stiri pe aceeasi tema

Dambovița Ingrijitor – Școala Gimnaziala „Coresi" din Targoviște, județul Dambovița Șofer autobuz școlar – Primaria Orasului Gaesti, judetul Dambovita Secretar

La Moreni a avut loc editia a XIII-a a Concursului judetean de creatie plastica ,,In Memoriam Cristina Lucas", organizat de Scoala Gimnaziala nr. 1 si finantat de municipalitatea morenara, in scopul dezvoltarii si promovarii actului de creatie culturala, precum si pentru pastrarea amintirii unei tanar…

Scoala Gimnaziala ,,Andrei Saguna" Turda organizeaza in data de 29 noiembrie 2019, ora 14.00, Concursul judetean interdisciplinar „Pe urmele sfintilor", editia a VII-a, sub coordonarea prof. in inv....

Școala Gimnaziala "Andrei Șaguna" Turda organizeaza Concursul judetțean interdisciplinar "Pe urmele sfinților", in data de 29 noiembrie 2019, ora 14,00.

O noua editie a Concursului interjudetean de traditii si obiceiuri de iarna "Datina" va avea loc luna viitoare, pe data de 14 decembrie, la Scoala Gimnaziala "Constantin Parfene" Vaslui. Cei care isi doresc, insa, sa participe trebuie sa se inscrie pana pe data de 8 decembrie prin depunerea…

Astazi, a demarat la Targoviște programul de colectare selectiva a deșeurilor. Programul a demarat in micro raionul III, dar va

Bazinul Olimpic din cadrul Complexului Turistic de Natație Targoviște in parteneriat cu Clubul Rotary Targoviște, va gazdui sambata, 2 noiembrie, Post-ul Maine se va desfașura prima ediție a concursului de inot adresat copiilor, „Cupa Rotary"

„Crizantema de Aur" merita sa straluceasca si in alte anotimpuri ale anului „Crizantema de Aur" merita sa straluceasca