Artistul a fost internat intr-un spital din Nashville pe data de 26 martie, dupa ce a prezentat mai multe simptome, iar medicii l-au incadrat in categoria de risc crescut in contextul antecedetentelor sale medicale. Barbatul a invins cancerul de doua ori, cancer la gat, care a fost extirpat in 1998 și un cancer pulmonar, vindecat in anul 2013.

Artistul a murit duminica, 5 aprilie, iar familia a anunțat decesul luni, printr-un comunicat in care le mulțumesc celor care au fost alaturi de acesta.

La inceputul acestui an, Prine a primit Premiul pentru intreaga cariera in cadrul celei…