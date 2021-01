Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul american de televiziune, Larry King, care a realizat mii de interviuri cu lideri, politicieni și artiști pentru CNN și alte posturi TV a murit la varsta de 87 de ani. King era spitalizat in Los Angeles, dupa ce a contractat Covid-19.

- Cove are COVID-19. Ce se intampla cu emisiunea Vorbește Lumea? Ieri a fost transmisa in direct, la Pro TV, prima emisiune Vorbește Lumea din 2021. Și a fost o ediție inedita. Telespectatorii s-au intrebat ce s-a intamplat atunci cand au vazut ca in platou este prezenta doar Adela Popescu, fara Cove.…

- O doctorita din Galati infectata cu COVID-19, care s-a vindecat de doua ori de cancer, vorbeste despre chinurile prin care trece din cauza virusului SARS-CoV-2. A fost confirmata pozitiv pe 13 decembrie si spune ca „totul este absolut cumplit, comparabil cu perioada de citostatice”.

- Pilotul britanic al echipei Williams, George Russell, îl va înlocui pe Lewis Hamilton, bolnav de Covid-19, la echipa Mercedes, pentru a doua cursa din Bahrain, care va avea loc la finalul acestei saptamâni, informeaza motorsport.com.Optiunile echipei Mercedes au fost pilotul de…

- O adolescenta din Kentucky, SUA, in varsta de 15 ani, nascuta cu sindrom Down și diagnosticata cu leucemie in iulie 2019, a murit fiind rapusa de noul tip de coronavirus, noteaza CNN, citat de libertatea.ro.

- Alerta la Pro TV dupa ce Neti Sandu a fost depistata cu COVID-19 Deja de foarte mulți ani, Neti Sandu prezinta Horoscopul in fiecare dimineața, in cadrul Știrilor Pro TV. Vedeta a anunțat ieri faptul ca a fost testata pozitiv cu COVID-19. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de…

- Actorul american Johnny Depp a anuntat vineri ca se retrage din franciza ''Fantastic Beasts'' dupa ce a pierdut procesul de defaimare intentat tabloidului britanic ''The Sun'', care a scris despre vedeta ca si-a batut fosta sotie, informeaza Reuters. Intr-o postare pe…

- Dupa ce amandoi au fost testați pozitiv cu COVID-19, George Burcea și Viviana Sposub s-au mutat impreuna pe perioada carantinei. In izolare, cei doi iși ocupa timpul și cu activitați casnice. A trecut mai bine de o saptamana de cand George Burcea și Viviana Sposub au aflat ca au fost infectați cu noul…