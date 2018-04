Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Rares Bogdan vine cu un mesaj emotionant, in prima zi de Paste si le transmite tuturor romanilor sa aiba parte de lumina, liniste, pace, iubire si bucurii. "Sfintele Pasti, in tradiția noastra, era o sarbatoare a iertarii si a impacarii.", mai spune el. In acest context, celebrul moderator…

- MESAJE de PASTE fericit 2018 // Texte cu URARI, FELICITARI, SMS -uri frumoase, haiose si amuzante de Sfintele Pasti // Felicitari de Paste pentru persoanele dragi, prieteni, parinți, profesori, bunici, colegi, iubit(a), sefi // Felicitare de

- In pragul celei mai mari sarbatori a crestinatatii va aduc vestea Invierii Mantuitorului Iisus Hristos. Sfanta sarbatoare a Invierii Domnului sa va gaseasca alaturi de toti cei dragi, iar sufletul sa va fie pregatit pentru a oferi iertare si fericire semenilor vostri. Va doresc ca, de Sfintele Pasti,…

- FELICITARI PASTE FERICIT 2018. FELICITARI PASTE FERICIT. MESAJE de PASTE fericit 2018. URARI de PASTE. FELICITARI de Paste. SMS -uri frumoase de Paste, mesaje haiose si amuzante de Sfintele Pasti. Mesaje hazlii de Paste. MESAJE de PASTE prin SMS.

- PASTE FERICIT! Hristos a Înviat! SMS -uri frumoase de Paste, mesaje haiose si amuzante de Sfintele Pasti. Mesaje hazlii de Paste. MESAJE de PASTE prin SMS. Felicitari cu text de PASTE. Mesaje PASTE FERICIT. Realitatea.

- PASTE FERICIT. MESAJE PASTE FERICIT. MESAJE de PASTE fericit 2018. URARI PASTE FERICIT. FELICITARI de Paste. SMS -uri frumoase de Paste, mesaje haiose si amuzante de Sfintele Pasti. Mesaje hazlii de Paste. MESAJE de PASTE prin SMS. Felicitari cu text de PASTE. Mesaje PASTE FERICIT.

- MESAJE de PASTE fericit 2018 • Texte cu URARI, FELICITARI, SMS -uri frumoase, haiose si amuzante de Sfintele Pasti • Felicitari de Paste pentru persoanele dragi, prieteni, parinți, profesori, bunici, colegi, iubit(a), sefi. Felicitare de Paște. Mesaje de Paște prin SMS, ganduri pe care le poti trimite…

- IATA ce trebuie sa facem cu lumanarea folosita in noaptea de Inviere? Sigur nu știai lucrul acesta In noaptea de Sfintele Pasti credinciosii vin la biserica, participa la slujba si iau lumina. Lumanarea Pascala este simbolul Invierii, al biruintei vietii asupra mortii. ”Aceasta lumanare arata ca noi…