A înviat emblema Litoralului românesc! Incepand de ieri, „Emblema Litoralului Romanesc”, complexul Olimp, a pașit intr-o noua dimensiune a turismului modern! Pe 1 august, Mohammad Murad, președintele F.P.T.R., a inaugurat noul complex format din hotelurile Panoramic, Amfiteatru și Belvedere, RADICAL renovate și adaptate la noul trend mondial din turism. Este prima renovare și modernizare a unor edificii de acest gen din istoria Romaniei „post-decembriste”, prima schimbare reala pe care eu o așteptam inca din anii ’90… 2000… și care abia acum s-a intamplat… dupa 31 de ani de la Revoluția Romana! Investiția de cateva zeci de milioane… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

