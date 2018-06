Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Mariah Carey și-a vandut inelul de logodna primit de la fostul iubit, miliardarul australian James Parker, pentru suma de 13.2 milioane dolari. Cei doi s-au desparțit in octombrie 2016, la cateva luni dupa ce Parker a cerut-o de soție și i-a oferit un inel in valoare de 2.78 milioane dolari,…

- Compania poloneza Serinus Energy, care are in concesiune perimetrul de explorare de gaze naturale Satu Mare, a investit, in primul trimestru din acest an, peste 2 milioane de dolari in Romania. Serinus anticipeaza ca facilitatea de producție de la Moftinu va opera la capacitate maxima incepand cu prima…

- Scunfundarile vor avea un cu totul alt inteles pentru oaspetii Conrad Maldives Rangali Island, care se isi va deschide portile in noiembrie 2018, scrie Business Magazin. Dezvoltatorii au investit 15 milioane de dolari in proiectul considerat a fi prima locuinta subacvatica a lumii.

- O adolescenta rasfațata, in varsta de doar 15 ani, din Beverly Hills, insista ca este forțata sa traiasca ca ”o țaranca”, dupa ce mama ei a forțat-o sa traiasca cu ”doar” 1.000 de dolari pe luna, de la 5.000 de dolari, cum primea in trecut. Nicolette Gray a adus-o pe mama ei, Nina, la emisiunea televizata…

- Un complex de studiouri de film, cu un parc tematic, un club de iahturi si un hotel, a fost deschis in estul Chinei de compania Dalian Wanda, care a investit 7,9 miliarde de dolari in Qingdao Metropolis, sperand ca va atrage producatori straini in tara, relateaza BBC.

- Un complex de studiouri de film, cu un parc tematic, un club de iahturi si un hotel, a fost deschis in estul Chinei de compania Dalian Wanda, care a investit 7,9 miliarde de dolari in Qingdao Metropolis, sperand ca va atrage producatori straini in tara, relateaza BBC.

- Actorul Nicolas Cage avea o avere de 150 milioane dolari, insa achizițiile excentrice i-au redus-o la doar 25 milioane dolari. La un moment dat, el deținea 15 case, inclusiv doua castele, unul in Germania și unul in Anglia. Actorul de 54 de ani mai deține o vila in valoare de 25 milioane dolari in California,…