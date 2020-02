A investit 350.000 de euro in modernizarea gastronomiei romanesti si nu se opreste aici #Interviu Bogdan Doltu, Maidan

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un succint articol intitulat "Orban vs. Iohannis", postat in DESKREPORT, Stelian Tanase realizeaza o radiografie a cauzelor care au dus la caderea guvernului Orban I, facand cateva dezvaluiri legate de relatia lui Orban cu PNL-ul, si mai ales cele legate de relatia lui Orban cu presedintele Klaus…

- Marea Britanie este țara cu care Romania inregistreaza cel mai mare excedent comercial și reprezinta a cincea destinație de export pentru produsele romanești, arata vineri Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), intr-un comunicat.„Marea Britanie este țara…

- „Sarbatorim astazi Ziua Unirii Principatelor Romane. In acest an se implinesc 161 de ani de la unirea Moldovei cu Tara Romaneasca sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. „In ochii mei actul ce l-ați desavarșit, este triumful unui principiu mantuitor ce viețuiește cu tarie in inimile Romanilor:…

- Ziarul Unirea 15 ianuarie – 170 de ani de la nașterea „Luceafarului poeziei romanesti”, Mihai Eminescu 170 de ani de la nașterea „Luceafarului poeziei romanesti”, Mihai Eminescu Unul dintre cele mai de seama genii pe care le-a putut oferi aceasta țara, a fost, fara indoiala, marele geniu Mihai Eminescu.…

- Filmul „Dragoste 2. America”, regizat de Florin Serban, si „Bombshell”, cu Charlize Theron, Nicole Kidman si Margot Robbie in distributie, se numara intre premierele weekendului in cinematografele romanesti, potrivit news.ro„America” este al doilea film din trilogia „Dragoste” a lui Florin…

- Unsprezece nemuritori romani de obarsie armeana care au reprezentat exemplar nu numai profesiunea respectiva, unii avand literalmente o recunoastere universala cum este cazul Anei Aslan 1 ianuarie 1897 ndash; 20 mai 1988 , ci care s au identificat, totodata, cu problemele majore, social politice si…

- Distrigaz Sud Retele a anuntat joi ca a investit in anul 2019 circa 280 de milioane de lei in reabilitarea, modernizarea si extinderea retelei de distributie a gazelor naturale, iar totalul invstitiilor realizate in perioada 2005-2019 s-au ridicat la circa 720 de milioane de euro.

- Luiza Radulescu Pintilie Cand sute de copii strabat asezarea lor, insotiti de dascali si purtand in maini steaguri tricolore, poti avea inca nadejdea ca dragostea de tara nu ramane doar un concept inscris in carti, ci inmugureste, iar si iar, in generatiile prezentului si ale viitorului. Cand toate…