- Deznodamantul finalei Champions League dintre Borussia Dortmund și Real Madrid (0-2) i-a adus suma de un milion de euro unui roman din Buzau, care este stabilit in Madrid.Marius este din Buzau, dar traiește la Madrid de 30 de ani. Real Madrid a cucerit pentru a 15-a oara trofeul Champions League…

- Carlo Ancelotti (64 ani) și-a trecut in palmares cel de-al cincilea trofeu de Champions League, record absolut al competiției. Alaturi de Real Madrid, este a treia „urecheata”, dupa cele din 2014 și 2022. Mai are doua trofee cu Milan: 2003 și 2007. Tehnicianul italian a oferit declarații dupa fluierul…

- Istavn Kovacs (39 de ani) a fost desemnat pentru a arbitra finala Europa League, iar prea spaniola a reacționat dur. Spaniolii l-au taxat pe „centralul” roman, dupa ce acesta a avut o prestație controversata la meciul din sferturile de finala Champions League, Barcelona-PSG, scor 1-4. ...

- Ilustrație: Marian Avramescu Fața nevazuta a fotbalistului-star francez Kylian Mbappe a avut un motiv foarte bun de bucurie dupa eliminarea formației pentru care inca mai evolueaza, Paris Saint-Germain FC (PSG), din UEFA Champions League de catre echipa germana Borussia Dortmund. Mbappe a scapat astfel…

- Fundașul Ronald Araujo (25 de ani) a fost eliminat de arbitrul roman Istvan Kovacs (39) in timpul meciului dintre Barcelona și PSG, scor 1-4, rezultat in urma caruia parizienii s-au calificat in semifinalele Champions League. In timp ce parasea terenul, uruguayanul a facut un gest prin care a acuzat,…