Din pacate, cel mai de succes business din Italia, in aceste zile, pare a fi traficul de certificare Covid-19 false. Politia italiana a identificat o retea care vindea astfel de documente, 4 persoane fiind cercetate, printre care doi minori. Pentru ce sunt cercetate? Pentru administrarea a 32 de canale de Telegram pe care vindeau online