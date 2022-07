A intrat oare și România sub umbrela HAARP? In ultimii ani s-au observat diferențe mari de temperatura dintre zi și noapte chiar de de 20-25 de grade, dar și de la o zi la alta, precum și o serie inundații din… senin. In schimb, zapada a devenit cam o amintire. Dar, zilnic suntem bombardați de avertizari meteo care mai de care mai alarmiste. Ba e cod portocaliu sau roșu de precipitații, ba exista pericol de inundații, iar, mai nou, chiar cod roșu de canicula. Cel mai elocvent ultim exemplu de capriciu al naturii este tornada care s-a abatut zilele trecute asupra Craiovei, unde nivelul de precipitații a depașit cu mult 25 litri/mp, fapt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

