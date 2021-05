Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, omul de afaceri se afla in stare de arest la domiciliu in vederea judecarii cererii de extradare. Cererea de extradare se afla pe rolul Tribunalului Bologna. Primul termen a fost stabilit pentru sfarșitul lunii mai. Avocatul sau a declarat ca Sorin Strutinsky „s-a predat de bunavoie autoritaților…

- Procurorii DNA au anuntat, ieri, trimiterea in judecata a unui executor judecatoresc. Acesta este acuzat ca ar fi prejudiciat Complexul Energetic Oltenia(CEO) cu aproape 1,5 milioane de lei. Este al doilea dosar in care executorul a fost deferit justitiei de procurorii DNA din Craiova. In primul dosar,…

- Dosarul in care Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securitații a cerut in instanța constatarea calitații de colaborator al Securitații a lui Gheorghe Onul, primarul comunei Salva, a ajuns intr-un punct in coada de pește. Deci nu putem vorbi de un final, fiindca Inalta Curte de Casație și Justiție…

- Ieșeanul spune ca a incercat sa cumpere un bilet, dar angajatul agenției loto i-a spus ca sucursala s-a inchis deja. Refuzul a fost din cauza ca jocul s-ar fi inchis deja, de la Bucuresti. Toata intamplarea a avut loc acum patru ani.Barbatul s-a grabit spre o alta agenție, dar nici aici nu a avut mai…

- Curtea de Apel Cluj a admis sesizarea Comisiei de cercetare a averilor din cadrul aceleiași instanțe și a dispus confiscarea a aproape 2,7 milioane de lei, reprezentand avere nejustificata, de la primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, potrivit instanței. Sentința nu e definitiva.„Admite sesizarea…

- Sentința de condamnare a polițistului de la Permise Auto Bistrița-Nasaud, Claudiu Lup, și a lui Ilie Vartolomei a fost redactata de catre instanța Curții de Apel Cluj. Chiar daca cei doi inculpați au incercat din rasputeri sa anuleze interceptarile din dosar, efectuate de ofițerii de la Protecție Interna,…

- Anchetat de Direcția Naționala Anticorupție și condamnat la inchisoare cu executare de Inalta Curte de Casație și Justiție (sentința contopita de 10 ani și 8 luni!), omul de afaceri ialomițean Gheorghe Ceteraș a obținut definitiv dreptul de a fi liberat condiționat. Sentința nu poate fi pusa insa in…

- Fostul primar al orașului Jibou, Eugen Balanean, a scapat de o pedeapsa, afland in aceste zile despre decizia Curții de Apel din Cluj. Sentința definitiva incheie procesul in care edilul a fost implicat timp de mai mulți ani și il scapa de condamnarea pentru purtare abuziva.