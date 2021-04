Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, membru USRPLUS, spune ca, dupa noile reguli negociate in coalitia de guvernare, decizia remanierii nu va mai apartine strict premierului, ci se va face de comun acord cu cei din coalitie.

- Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au incheiat, miercuri, un acord oficial cu privire la certificatele sanitare care sa favorizeze o relansare a turismului in aceasta vara, iar Parlamentul European urmeaza sa negocieze in mai modalitatile acestui pasaport vaccinal, declara doua surse diplomatice…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu , a semnat vineri ordinul de schimbare a protocolului specific privind decesele pacientilor infectati SARS-CoV-2, dar și accesul in spitale a clericilor și aparținatorilor. Conform noilor reglementari, familia/reprezentantul legal va pune la dispozitie imbracamintea…

- Acordul a fost incheiat cu Automobile Bavaria, din Bucuresti, suma pentru care s au inteles cele doua entitati fiind de 81.317,3 lei. In 2019, cu 538 de angajati, compania a avut un profit net de 1.020.852 de lei.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a incheiat Acordul cadru pentru servicii…

- In data de 5 aprilie 2021, Legea nr. 58/2021 a fost publicata in Monitorul Oficial, urmand sa intre in vigoare joi, 8 aprilie 2021, avocatii specializati ai Filip&Company, enumerand pentru „Adevarul” care sunt principalele modificari.

- CHIȘINAU, 29 mart – Sputnik. Ministrul interimar al Agriculturii, Ion Perju, a venit cu o precizare, in contextul in care președintele Maia Sandu i-a solicitat Guvernului sa impuna restricții temporare la exportul graului din rezervele de stat, in scopul asigurarii securitații alimentare a țarii.…

- Acordul intre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Moldova privind programul de asistența tehnica și financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la 27 aprilie 2010, și-a incetat valabilitatea ieri, 28 martie…

- Transgaz SA Medias a primit unda verde de la mediu pentru inlocuirea statiei de masurare gaze de la Negru VodaAutoritatea competenta pentru protectia mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru un nou proiect Transgaz SA.APM Constanta a decis ca "Nu…