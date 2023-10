A intrat în stop cardiac chiar în timpul examenului auto! Noroc cu…. O clujeanca a intrat in stop cardio respirator chiar in timpul examenului auto. Noroc cu polițistul examinator care i-a aplicat manevrele de resuscitare pana la sosirea ambulanței. Ionuț, un angajat al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere din Cluj, a salvat viața unei femei care a fost și candidat la proba auto pentru obținerea [...] Articolul A intrat in stop cardiac chiar in timpul examenului auto! Noroc cu…. apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- O clujeanca, care susținea examenul pentru obținerea permisului auto, a intrat in stop cardio-respirator. Polițistul care o examina a acționat rapid și i-a salvat viața. Ionuț, un angajat al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere din Cluj, a salvat viața unei femei care a fost și candidat…

- O femeie din Cluj-Napoca, care intrase in stop cardiac, a fost salvata chiar de polițistul din dreapta, care o examina pentru obținerea permisului de conducere. Acesteia i se facuse rau la volan, la doar doua minute dupa ce incepuse traseul de examen. Agentul a apasat imediat frana de urgența, a coborat-o…

- Un mesaj de tip RO-Alert a fost emis in urma cu puține momente, pe telefoanele mobile ale celor din Cluj-Napoca, Turda, Mihai Viteazu, Petreștii de Jos, Sandulești, Ciurila, Tureni și Aiton. Este vorba despre un avertisment: ”Avertizare meteo, vijelie, posibil grindina, averse torențiale care vor cumula…

- Un polițist clujean, ce se afla in timpul sau liber, in timp ce iși facea cumparaturile intr-un magazin din Cluj-Napoca, a intervenit și reținut o tanata care a furat produse din magazin. Ulterior, bunurile in valoare de peste 1000 de lei, au fost recuperate in totalitate. „E intotdeauna o surpriza…

- Imagini impresionante, surprinse cu drona pe lotul Zimbor – Poarta Salajului al Autostrazii Transilvania, unde constructorul UMB lucreaza 24 din 24 pentru mutarea dealului Zimbor. Filmarea ii arata pe muncitorii constructorului roman lucrand „la foc continuu” de la apus pana la rasarit pentru mutarea…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a anunțat programul de circulație a mijloacelor de transport in comun valabil in perioada 12 – 15 august,cu ocazia minivacanței de Sf.Maria. In zilele de 12 și 14 August 2023, transportul public de calatori se va desfasura intre orele 5:30 – 23:30, conform…

- Cele mai tari experiențe pentru un gambler sunt, de multe ori, cele care ii propun o escapada din rutina. Astfel, pasionații de jocuri de noroc sunt mereu in cautare de idei noi prin care sa se distreze sau sa se relaxeze. In acest articol, iți vom prezenta cinci dintre cele mai tari experiențe pe care…

- USR Turda a inițiat o noua petiție impotriva administrației locale turdene pentru a-l demite din funcție pe directorul Companiei de Apa Arieș, Bogdan Bobic. Președintele USR Turda, Ciprian Rigman, le-a transmis turdenilor intr-un material video, filmat in fața Companiei de Apa Arieș, ca s-a inițiat…