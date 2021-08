Stiri pe aceeasi tema

- In imagini se observa cum agresorii navalesc cu pumnii și picioarele asupra celor doi frați, iar pe cel mai mare dintre ei il lovesc pana il lasa inconstient.Totul ar fi pornit de la un lantisor de aur, pe care una dintre victime il avea asupra ei.Politistii au reusit sa-i identifice pe agresori. Doi…

- Un barbat a ajuns, vineri seara, la spital, dupa ce a fost ranit de un urs care atacase o vaca pe o pasune, in comuna Panaci. Dupa un apel de urgenta transmis in jurul orei 19,30, echipe ale Salvamont Vatra Dornei au ajuns in zona si cauta un al doilea barbat, cioban, care este dat disparut. Incidentul…

- Sfarșit tragic pentru un preot din Salaj! Barbatul a decedat pe loc intr-un accident cumplit, dupa ce mașina lui a fost spulberata de pe șosea de un camion. Din pacate, soția lui Anton Cristian Biru a suferit și ea rani grave și a fost transportata de urgența la spital. Iata cum s-a produs nenorocirea…

- Tanara de 20 de ani, Denisa, se afla sambata alaturi de soțul, Raul, ei pe o banca din stația de autobuz in momentul in care un BMW scapat de sub control i-a strivit pur și simplu. Martorii spun ca șoferul mașinii a demarat de la semafor, a pierdut controlul volanului in mai puțin de 50 […] Articolul…

- Un grav accident s-a produs, vineri seara, in Pitesti, unde un barbat a ramas prins cu capul sub cabina unui cap tractor. Barbatul este in coma de gradul patru. CITESTE SI Șoferița, a scapat controlul volanului și a intrat intr-un parapet de beton, la Bascov “Cu putin timp in urma pompierii s-au deplasat…

- Accident infiorator in apropierea satului Horești din raionul Ialoveni. Un copil a murit, iar alte trei persoane au fost transportate in stare grava la spital, dupa ce un BMW s-a ciocnit cu un Volkswagen T 5.

- Un tanar de 20 de ani a murit si alti doi tineri, prieteni de-ai sai care il insoțeau, au ajuns in stare grava la spital, dupa ce mașina in care se aflau s-a prabusit 150 de metri in zona localitatii clujene Muntele Rece. Iata cum s-a intamplat intreaga tragedie!

- Cei patru barbați care au cazut in gol de la etajul noua in timp ce se aflau pe schelele unui bloc in construcție de pe strada Valea Trandafirilor 6/1 sunt in stare grava la spital, dar stabila. Unul dintre ei a fost operat.