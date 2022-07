A intrat în plin în mașinile oprite la semafor pe un drum național din Timiș Accident grav, duminica dupa-amiaza, in județul Timiș. Un tanar de 22 de ani a condus un autoturism pe DN 59 dinspre Padureni catre Jebel, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu 2 auto care se aflau in fața sa, oprite la semafor. Conducatorul auto și o tanara de 22 de ani, pasagera in același autoturism, au fost raniți ușor. A fost intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident astazi pe DN 59, in judetul Timis. Pe drumul spre Jebel, dinspre Padureni, un tanar sofer de 22 de ani a intrat in coliziune cu doua autoturisme oprite la semafor. Tanarul conducea un autoturism pe DN 59 dinspre Padureni catre Jebel, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu doua autoturisme…

- O femeie in varsta de 69 de ani a condus un autoturism pe DC 66 dinspre Herneacova spre Stanciova,iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o tanara de 24 de ani. In urma impactului, ambele conducatoare auto au fost ranite, conducatoarea…

- O femeie in varsta de 69 de ani a condus un autoturism pe DC 66 dinspre Herneacova spre Stanciova, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o tanara de 24 de ani. Pe langa Poliție, la fața locului s-au deplasat ... The post Grav accident…

- O femeie de 42 de ani a fost ranita in urma unui accident petrecut la limita dintre judetele Timis si Caras- Severin. Oamenii legii au anuntat ca cinci persoane se aflau in masina insa doar una a avut nevoie de investigatii medicale complexe. “Un barbat, in varsta de 54 de ani, a condus un autoturism…

- Un accident rutier a avut loc pe Bulevardul Independenței din Bistrița. In sensul giratoriu, un taximetrist a lovit un alt autoturism. Un apel la 112 anunța un accident rutier in Bistrița. In sensul giratoriu de pe Bulevardul Independenței, un taximetrist a lovit din plin un alt autoturism. Amandoua…

- ACCIDENT GRAV pe autostrada A1 Deva-Nadlac. Un barbat a murit dupa impact intre un autoturism și un TIR Un barbat și-a pierdut viața, duminica, intr-un accident rutier petrecut pe autostrada A1 Deva-Nadlac. In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism și un TIR. Centrul InfoTrafic din Inspectoratul…

- Ieri, 8 mai 2022, in jurul orei 22.00, pe strada Vasile Lucaciu din localitatea Ciumbrud, un tanar de 26 de ani, din Ciumbrud, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism parcat și s-a rasturnat. In urma evenimentului rutier nu au fost victime omenești, ci doar pagube materiale.…

- Doua persoane au fost ranite grav, in aceasta dimineata, intr-un accident rutier produs pe DN 2B, in judetul Buzau, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane.„Pe DN 2B, in localitatea Galbinasi, judetul Buzau, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autocamion.…