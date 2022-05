Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Ilfov a fost retinut pentru comiterea infractiunii de ultraj, iar vineri va fi prezentat instantei de judecata cu propunere de luare a unei masuri preventive. El este acuzat ca a agresat un localnic din Bolintin Vale si l-a lovit cu pumnul in fata pe unul dintre politistii chemati…

- Un barbat de 72 de ani din municipiul Bistrita a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce politistii au gasit in masina sa un pistol neletal supus autorizarii, pe care l-ar fi introdus ilegal in tara, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat de 42 de ani a fost retinut, luni, de Politie, dupa ce ar fi sustras, dintr-un magazin din Brasov, mai multe sticle cu bauturi alcoolice, in valoare de 800 de lei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat a fost retinut de procuririi gorjeni dupa a injunghiat o persoana intr-un club, cu un briceag, iar victima are nevoie de peste 40 de zile de ingrijiri medicale, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat in varsta de 28 de ani din municipiul Giurgiu a fost retinut 24 de ore pentru conducere sub influenta alcoolului si distrugere, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor, a intrat cu masina in autospeciala de politie si la cercetari a reiesit ca avea o alcoolemie de 0,84 miligrame/litru…

- Un barbat in varsta de 38 de ani, din municipiul Bucuresti, a fost retinut de politisti pentru inselaciune si uzurpare de calitati oficiale dupa ce s-ar fi prezentat la magazine din judetul Giurgiu, s-a recomandat inspector si a solicitat sume de bani pentru a nu aplica sanctiuni, potrivit Agerpres.…

- Doi tineri din Alba au fost arestati preventiv pentru talharie calificata dupa ce, avand fetele acoperite cu cagule, au intrat intr-o locuinta din Ighiu, l-au agresat pe proprietar si i-au furat doua telefoane mobile, a anuntat, luni, Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia, potrivit Agerpres.…

- Un barbat a fost retinut dupa ce, la un control in trafic facut in Salonta de catre politistii rutieri, in masina sa au fost gasite peste patru kilograme de canabis, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…