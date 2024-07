A intrat frica în liderii europeni Temerile legate de violența politica mocnesc și in Europa, scrie tvrinfo.ro, care citeaza POLITICO. In intreaga Europa, politicienii au urmarit atacul asupra lui Donald Trump de sambata cu un sentiment de teama. Continentul incepe sa ințeleaga cat de aproape a fost Trump de moarte, iar mesajul liderilor europeni a fost clar: daca se poate intampla in America, se poate intampla și aici. In Franța, liderul extremei drepte Marine Le Pen a declarat ca tentativa de asasinat a fost un simbol al „violenței care submineaza democrațiile noastre”, avertizand pe social media: „Franța nu este la adapost… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria nu se mai opune numirii lui Mark Rutte ca secretar general al NATO, afirma marti presa olandeza. Agentia transmite ca si Slovacia il sustine acum pe premierul Olandei, aflat la sfarsit de mandat, ca succesor al lui Jens Stoltenberg in cea mai inalta functie politica din alianta. Presedintele…

- Barbatul in varsta de 39 de ani care a agresat-o vineri, la Copenhaga, pe sefa guvernului danez Mette Frederiksen, provocandu-i o rana la gat, va sta 12 zile in detentie, a anuntat politia daneza, dupa ce barbatul a fost audiat sambata in fata unui judecator, relateaza Reuters.Atacul a avut loc vineri…

- Politia daneza a anuntat sambata ca suspectul retinut pentru atacul de vineri seara aupra premierului Mette Frederkisen este un barbat in varsta de 39 de ani, care va fi prezentat in fata unei instante in jurul orei locale 13 (11.00 GMT), pentru o audiere preliminara, transmite Reuters. Frederiksen,…

- Politia daneza a anuntat sambata ca suspectul retinut pentru atacul de vineri seara aupra premierului Mette Frederkisen este un barbat in varsta de 39 de ani, care va fi prezentat in fata unei instante in jurul orei locale 13 (11.00 GMT), pentru o audiere preliminara, transmite Reuters. Frederiksen,…

- Italienii vor incepe sa voteze sambata dupa-amiaza in a treia din cele patru zile dedicate alegerilor europene, in care cetațenii din 27 de țari vor alege membrii viitorului Parlament European. Premierul Giorgia Meloni spera ca rezultatul sa ii intareasca controlul asupra politicii italiene și i-a indemnat…

- Premierul danez Mette Frederiksen a fost atacata vineri de un barbat intr-o piata din Copenhaga, au anuntat serviciile sale, precizand ca atacatorul a fost arestat, potrivit AFP. „Prim-ministrul Mette Frederiksen a fost lovita de un barbat vineri seara in piata Kultorvet din Copenhaga. Barbatul a fost…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat ca spera ca urmatorul secretar general al NATO va acorda prioritate preocuparilor legate de terorism ale Turciei in timpul intalnirii de vineri cu Mark Rutte, favorit pentru a prelua postul, informeaza AFP. Presedintele Erdogan a spus ca lupta impotriva terorismului…

- Un tablou care valoreaza doua milioane de euro care ar fi facut obiectul unei tranzactionari pe piata neagra a fost descoperit de poliștii romani și predat Marii Britanii. Tabloul ar fi fost sustras in noaptea de 14 martie 2020, dintr-o galerie de tablouri din Oxford, Marea Britanie. Descoperirea a…