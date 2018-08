Stiri pe aceeasi tema

- Pana la 20 de persoane au murit dupa ce un avion militar de colecție s-a prabușit, sambata, pe un munte din Elveția, informeaza Hotnews, citand AFP. Aparatul de zbor, un Junkers JU52 HB-HOT, construit in 1939 in Germania, aparține companiei ...

- Tabloidul britanic The Sun scrie ca actorul, care era la bordul unui avion comercial alaturi de soția sa și de fiul sau in varsta de un an, pe ruta Miami - Los Angeles, a fost protagonistul unui incident.

- Un avion Ryanair București - Berlin a ratat decolarea de pe Aeroportul Otopeni. Aparatul de zbor a ramas la sol, luni, din cauza unor probleme tehnice, potrivit boardingpass.ro.Din primele informații, este vorba despre cursa FR315, scrie Libertatea.ro.

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati vor cerceta imprejurarile in care s a produs incidentul aviatic de la Baleni, in urma caruia un avion utilitar care efectua o operatiune de stropire a culturilor agricole in zona localitatii a aterizat fortat, miercuri, pilotul si mecanicul de…

- Arkady Babchenko, un cunoscut jurnalist rus, a fost ucis la Kiev, in propria locuința. Critic aprig al Kremlinului, ziaristul a fost impușcat in spate. Soția sa a descoperit oribila crima. Și-a gasit barbatul intr-o balta de sange. Femeia a chemat paramedicii, insa aceștia nu au mai putut face nimic…

- Fostul tenismen Ilie Nastase a fost dus incatusat la sediul INML pentru recoltarea de probe biologice, dupa ce a refuzat testul cu aparatul alcooltest in urma unei verificari a Politiei Rutiere vineri dimineata, informeaza surse judiciare. "In jurul orei 4,45, pe Soseaua Nordului, zona…