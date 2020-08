Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Capitala au facut percheziții in locuințele unui barbat de 35 de ani, unde au gasit medalii și decorații furate dintr-o mașina parcata in sectorul 4.Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, ancheta in acest caz a inceput in 22 iulie, cand un barbat a reclamat ca i-a fost…

- Adolescentul se afla cu sora lui mai mare pe o pista de biciclete de langa cartierul rezidential privat situat la marginea orasului, la iesirea spre Arad. In momentul in care cei doi caini au sarit sa atace, trei tineri care se aflau intr-o masina au orbservat scena si au sarit in ajutor. …

- O autospeciala de politie din cadrul Sectiei 12 Politie Rurala Daneti, care era condusa pe Calea Bucuresti de un barbat de 33 de ani, ar fi patruns in intersectia cu strada Petre Ispirescu, avand in functiune semnalele acustice si luminoase, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al…

- Un autoturism in care se aflau doua persoane a fost lovit, duminica, de un tren, informeaza Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud. Accidentul s-a produs pe raza localitații Feldru. La locul accidentului au intervenit mai multe echipaje SMURD și un echipaj de descarcerare.…

- Un tanar de 22 de ani din Filiași a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, dupa ce o mașina a lovit o caruța, care a fost proiectata intr-o alta caruța. Accidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri pe DE 79, in județul Dolj. Potrivit IPJ Dolj, accidentul s-a produs in noaptea de joi…

- Cei doi raniti au fost preluati de echipajele medicale pentru a fi transportati la spital. "Garnitura de tren implicata este Inter Regio 1751, ce circula pe relatia Bucuresti Nord - Suceava. Nu s-au inregistrat victime din randul calatorilor sau a personalului. Trenul nu a deraiat", a declarat purtatorul…

- Un baiat, de 13 ani, din Targu-Jiu, a fost accidentat astazi, in zona Autogarii din oraș. Baiatul se afla pe o trotineta și ar fi ajuns pe carosabil, moment in care a fost acroșat de o mașina. Potrivit IPJ Gorj, baiatul a fost ranit ușor și a fost transportat la spital. Polițiștii fac cercetari pentru…

- Accident, noaptea trecuta, la Tecuci. Politistii Biroului Rutier Tecuci au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Tecuci. ”Politistii sositi la fata locului au stabilit ca un tanar, de 25 de ani, a condus autoturismul, pe banda numarul…