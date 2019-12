Stiri pe aceeasi tema

- Un accident mai puțin obșinuit a avut loc, in cursul nopții de vineri catre sambata, in centrul municipiului Arad, in urma caruia o mașina a intrat in Palatul Adminsitrativ din centrul Aradului, cladire monument istoric care gazduiește Primaria și Prefectura, informeaza Realitatea de Arad

- Un barbat de 51 de ani s-a urcat la volan in stare avansata de ebrietate si s-a oprit intr-un copac aflat pe marginea drumului. Accidentul s-a petrecut duminica dupa-amiaza, iar la patru zile de la comiterea acestuia barbatul s-a plans telefonic politistilor ca nu a reusit sa dea de urmele masinii,…

- In masina unui sofer drogat, oprit in trafic in municipiul Arad, de catre polițiști, impreuna cu procurorul de caz, au fost descoperite circa 1.000 de pastile ecstasy, cannabis și peste 18.000 de lei. „Ca urmare a controlului corporal al conducatorului auto și asupra autoturismului au fost descoperite…

- In aceasta seara, pe Bulevardul Revoluției, chiar in centrul Aradului, au inceput sa cada copaci. S-a intamplat intre Ziridava și Podgoria. „Au intervenit o autospeciala A2003 de la Detașamentul Arad, cu trei subofițeri și un voluntar la un copac care a cazut peste o mașina”, a declarat maior George…

- Un barbat în vârsta de 34 de ani, din Marea Britanie, s-a ales cu dosar penal dupa ce, luni, polițiștii doljeni au depistat faptul ca acesta consumase substanțe psihoactive înainte de a se urca la volan.

- Scenele s-au derulat duminica seara, intre Koln și Essen, dupa ce polițiștii germani au primit o informație despre o spargere care a avut loc la un depozit de aparatura electronica din Koln, relateaza t-online.de.Echipajele de poliție au fost angrenate intr-o cursa amețitoare și abia dupa…

- Un barbat care s-a urcat duminica la volan, desi era baut si nici nu detine permis de conducere, a ajuns cu masina in gard.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica, la ora 17.50, Poliția municipiului Falticeni a fost sesizata despre faptul ca, pe strada Pacii din localitate, circula un ...