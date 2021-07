Stiri pe aceeasi tema

- Un copil și doi adulți au fost raniți, joi, la Conțești, in Teleorman, dupa ce un BMW a izbit in plin un tractor condus de o femeie și l-a rupt in doua. Accidentul s-a petrecut pe DJ 506, iar femeia...

- Accidentul a avut loc pe DJ 506, iar femeia sustine ca s-a asigurat cand a vrut sa faca stanga de pe drumul principal, ca a vazut masina, dar ca era la o distanta considerabila si ca nu si-a imaginat ca ar fi putut sa ajunga atat de repede langa ea."Am pus semnal, m-am asigurat ca nu era nimic, era…

- Un copil și doi adulți au fost raniți joi, la Conțești, in Teleorman, unde un BMW a lovit in plin un tractor condus de o femeie și l-a rupt in doua, scrie Observator News.Accidentul a avut loc pe DJ 506, și a adunat pe șosea zeci de oameni, speriați de zgomotul produs de impact. Femeia care conducea…

- Neatenția și viteza la volan fac victime in fiecare zi. Un acident șocant a avut loc in Teleorman, acolo unde un tractor a fost distrus in totalitate de un autoturism BMW, in momentul coliziunii cu acesta. Evenimentul nefericit a avut loc in localitatea Conțești, ulterior intervenind un echipaj medical…

- Teribilul accident care a avut loc, la sfarșitul saptamanii trecute, in județul Vrancea, a fost surprins de camera montata pe tractor. Mașina, condusa de un tanar, cu peste 100 de km pe ora, a intrat in plin in autovehicul. Accidentul a avut loc pe data de 26 iunie, pe DN23, in judetul Vrancea, comuna…

- O tanara de 24 de ani, aflata la volanul unui autoturism, a fost ranita in aceasta dimineața, in Cluj-Napoca, dupa ce mașina pe care o conducea a fost proiectata intr-un alt autoturism. Accidentul a avut loc in jurul orei 08.40, la intersecția strazilor Aleea Retezat-Mehedinți. Articolul Cluj: Tanara…

- O șoferița a lovit trei pietoni și trei mașini in timp ce incerca sa iasa dintr-o parcare din orașul Roman. Victimele au ajuns la spital. Accidentul a avut loc sambata in orașul Roman. Polițiștii au stabilit ca o femeie de 60 de ani din Roman, in timp efectua manevra de ieșire din parcare fara a se…

- Șase tineri au ajuns la spital dupa ce autoturismul VW Sharan cu care se deplasau a fost scapat de sub control de conducatoarea auto și a intrat violent intr-un stalp. Accidentul s-a produs luni dupa-amiaza, in jurul orei 16.50, pe DJ 290, la Stamate, pe direcția Stamate spre Hancea.Din cercetarile…