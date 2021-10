Dintre toate temerile care profund freamata ființa umana in ultima vreme, frica de moarte pare a fi cea mai infricoșatoare. Au intrat din plin, in viața noastra, durerile apocaliptice și adiacentele lor: boala, neincrederea, rautatea, minciuna, neputința de a iubi și de a fi iubit. Știri mistuite de construcții negative par a fi parte integranta […] Articolul A ințelege mai intai viața… apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .