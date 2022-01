A insultat un jurnalist: Joe Biden – „Ce nenorocit prost” (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc in timpul eveniment desfasurat la Casa Alba privind eforturile administratiei Biden de a combate inflatia. Intrebarea reporterului Peter Doocy a venit dupa ce presedintele american s-a plans ca toate intrebarile sunt despre situatia din Ucraina. Astfel, reporterul l-a intrebat…

- Presedintele american Joe Biden a fost surprins insultand un reporter de la postul de televiziune Fox News la un eveniment care a avut loc luni la Casa Alba, dupa ce jurnalistul i-a strigat o intrebare despre impactul cresterii inflatiei asupra alegerilor pentru Congres din acest an, relateaza agentiile…

- Presedintele american Joe Biden a fost surprins insultand un reporter de la postul de televiziune Fox News, la un eveniment care a avut loc luni la Casa Alba, dupa ce jurnalistul i-a strigat o intrebare despre impactul cresterii inflatiei asupra alegerilor pentru Congres din acest an, relateaza agentiile…

- Presedintele american Joe Biden a fost surprins insultand un reporter de la postul de televiziune Fox News la un eveniment care a avut loc luni la Casa Alba, dupa ce jurnalistul i-a strigat o intrebare despre impactul cresterii inflatiei asupra alegerilor pentru Congres din acest an, relateaza agentiile…

- Presedintele si sotia sa Jill au respectat traditia de a discuta cu cateva persoane care apeleaza la o linie telefonica oficiala, noteaza AFP, citat de Agerpres.. In videoconferinta de la Casa Alba, ei au fost pusi in legatura cu un barbat care a spus ca se numeste Jared, tata a 4 copii.La finalul discuției,…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…

- Dupa luni intregi de negocieri dure, Camera Reprezentanților din Statele Unite a aprobat legea prin care in economia de peste ocean, vor fi investite o mie de miliarde de dolari. Legea, inițiata de președintele Joe Biden, prevede investiții in infrastructura din SUA. Adoptarea legii reprezinta o victorie…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat noi masuri pentru reglementarea problemelor intampinate de lantul de aprovizionare pe plan global, cu prilejul summitul liderilor G20 de la Roma, relateaza AFP. Presedintele a avut “un summit privind rezilienta lantului de aprovizionare global cu Uniunea Europeana…