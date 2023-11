Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre selectionatele Argentinei si Uruguayului (0-2), din cadrul preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal, disputata joi la Buenos Aires, s-a soldat cu tensiuni intre jucatorii celor doua tari, intre care Lionel Messi si mijlocasul lui Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte, relateaza AFP.In…

- Lionel Messi a oferit momente care au lipsit pana acum in cariera lui plina de goluri și trofee.La meciul Argentina - Uruguay 0-2, starul argentinian a sarit la bataie in minutul 20, cand Rodrigo De Paul si Mathias Oliveira s-au luat la cearta.A fost momentul in care Lionel Messi, capitanul campioanei…

- Argentina a suferit prima infrangere in preliminariile sudamericane pentru Cupa Mondiala, joi noaptea, chiar pe teren propriu. Furnizoarea surprizei, Uruguay, s-a impus la Buenos Aires cu 2-0, la capatul unui meci in care Messi și compania au fost de nerecunoscut, noteaza Mediafax.Argentina a pierdut…

- Starul argentinian Lionel Messi va primi pentru a opta oara in cariera sa trofeul Balonul de Aur, cu ocazia galei organizate la sfarsitul acestei luni de revista France Football, anunta cotidianul spaniol Sport, potrivit Agerpres.Messi (35 de ani) va fi recompensat pentru succesul inregistrat cu…

- Lionel Messi va primi pentru a opta oara in cariera sa trofeul Balonul de Aur, cu ocazia galei organizate la sfarsitul acestei luni de revista France Football, anunta cotidianul spaniol Sport, potrivit Agerpres. Starul argentinian va deveni astfel primul jucator angajat la un club din afara Europei…

- Lionel Messi a adus victoria Argentinei, in primul meci din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Naționala „Albiceleste” s-a impus cu scorul de 1-0 in fața Ecuadorului. Messi a trimis balonul in plasa cu o executie superba din lovitura libera, in minutul 76 al partidei disputate pe stadionul Monumental…

- Un gol marcat de Lionel Messi in repriza a doua a permis Argentinei sa invinga joi Ecuadorul cu scorul de 1-0, pe teren propriu, si sa inceapa cu dreptul campania de calificare la Cupa Mondiala din 2026, potrivit news.ro.Messi a inscris din lovitura libera, in minutul 77. "Am jucat impotriva…

- Premiat pentru intreaga cariera, Louis van Gaal a fost provocat de jurnaliștii olandezi sa vorbeasca despre meciul cu Argentina, ultima sa apariție la naționala. Și antrenorul in varsta de 72 de ani a sugerat ca FIFA a ajutat Argentina sa caștige Campionatul Mondial din Qatar. ...