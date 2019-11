Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 19 noiembrie 2019, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 31 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire au alte violențe.…

- Ziarul Unirea A spart sticle și a distrus mesele de pe terasa unui local: Tanar din Alba Iulia, cercetat pentru savarșirirea infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice Un tanar din Alba Iulia a fost reținut de polițiști dupa ce a provocat un scandal, a spart sticle și a distrus…

- Ziarul Unirea A patruns in apartamentul unei vecine și a agresat-o fizic: Barbat din Blaj, cercetat de polițiști pentru violare de domiciliu și lovire sau alte violențe Polițiștii din Blaj au reținut un barbat care este cercetat pentru violare de domiciliu și lovire sau alte violențe. Acesta ar fi patruns,…

- Ziarul Unirea Pus pe SCANDAL! Tanar de 20 de ani din Alba Iulia, cercetat de polițiști pentru distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice Polițiștii din Alba Iulia il cerceteaza penal pe un tanar din oraș care sambata noaptea a distrus geamul unui magazin, farul unei autoutilitare, a rasturnat…

- Astazi, 4 octombrie 2019, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au luat masura reținerii pentru o perioada de 24 de ore fața de trei barbați, cu varste cuprinse intre 27 și 42 de ani, din Alba Iulia, care in noaptea 27/28 octombrie, in timp ce se…

- Politistii au identificat si retinut doi tineri, de 23 si 25 de ani, care, la data de 02 octombrie a.c. ar fi provocat scandal in incinta unui magazin, din comuna Bogdanesti si ar fi lovit un localnic de 40 de ani. La data de 02 octombrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Onesti […]…

- Ziarul Unirea Patru barbați din Silivaș, comuna Hoparta, REȚINUȚI pentru lovire și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, intr-un scandal din apropierea unui local public, din localitate Patru barbați din Silivaș, comuna Hoparta, REȚINUȚI pentru lovire și alte violențe și tulburarea…

- Ziarul Unirea Minor ranit, in urma unui scandal intre mai multe persoane, la Silivaș. Dosare penale pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire A fost scandal in toata regula seara trecuta in satul Silivaș din comuna Hoparta. Polițiștii au intervenit pentru aplanarea unui conflict ce a avut…