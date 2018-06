Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost arestata duminica in orasul La Seyne-sur-mer, in sudul Frantei, dupa ce a ranit cu un cutter doua persoane la casa unui supermarket in timp ce striga "Allah Akbar!", a anuntat procurorul din Toulon, relateaza...

- Incidentul a avut loc in jurul orei locale 10:30 la supermarketul Leclerc in orasul La Seyne-sur-Mer. Martorii au declarat ca femeia a atacat un client si un angajat. Ea ar fi fost imbracata in negru si purta un val in momentul atacului, strigand „Allahu Akbar", „Dumnezeu este mare" in araba,…

- O femeie a fost arestata duminica în orasul La Seyne-sur-mer, în sudul Frantei, dupa ce a ranit cu un cutter doua persoane la casa unui supermarket în timp ce striga "Allah Akbar!", a anuntat procurorul din Toulon, relateaza

- O femeie care ar fi strigat „Allahu Akbar” a atacat doua persoane cu un cutit, duminica, intr-un supermarket in sudul Frantei. Femeia a fost ulterior arestata, scrie Fox News, citand presa locala, potrivit News.ro . Incidentul a avut loc in jurul orei locale 10:30 la supermarketul Leclerc in orasul…

- Atac terorist Franța. O femeie a fost arestata duminica in orasul La Seyne-sur-mer, in sudul Frantei, dupa ce a ranit cu un cutter doua persoane la casa unui supermarket in timp ce striga “Allah Akbar!”, a anuntat procurorul din Toulon, relateaza AFP. Un client al magazinului a fost agresat de femeie,…

- O femeie a fost arestata duminica in orasul La Seyne-sur-mer, in sudul Frantei, dupa ce a ranit cu un cutter doua persoane la casa unui supermarket in timp ce striga "Allah Akbar!", a anuntat procurorul din Toulon, relateaza AFP. Citește și: Radu Tudor, atac DEVASTATOR la adresa PSD: Nu vor…

- Un agent de poliție din cadrul Biroului Rutier Tg-Jiu este cercetat de procurori sub aspectul savarșirii infracțiunii de favorizarea infractorului, dupa ce nu i-a testat alcoolemia unui coleg al sau, polițist, aflat sub influența alcoolului la volanul unui autoturism implicat intr-o tamponare.…

- Comandantul Grupului 90 Operational din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, comandorul Ion Staiculescu, aflat in misiune in Franta, a decedat, sambata, in camera de hotel in care era cazat. El a fost gasit de colegi inconstient si nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Cazul este cercetat, potrivit…