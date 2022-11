A înfiinţat o cultură de canabis în Argeş şi vindea drogurile în Bucureşti Un barbat a fost prins de DIICOT in timp ce vindea in Bucuresti doua kilograme de canabis, droguri provenite de la o cultura infiintata de acesta in judetul Arges, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al DIICOT, barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, sub acuzatia de trafic intern de droguri de risc. Citește și Amenzi […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

