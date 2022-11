A închiriat un Lamborghini, a circulat cu 321 km/h, a făcut accident Un șofer a inchiriat online un Lamborghini de 230.000 de euro și s-a filmat conducand cu 321 km/h pe autostrada inainte de a face accident. Imaginile au fost filmate in SUA de pasagerul mașinii și au fost incarcate pe Reddit, o platforma de socializare. Barbatul conducea cu viteza mare in ploaie inainte sa piarda controlul mașinii. „Conducem cu 315 km/h, 320 km/h, nu-mi pasa”, spune șoferul in videoclip. El și prietenul sau au ramas șocați dupa ce au vazut mașina cuprinsa de flacari. Din fericire, barbații nu au fost raniți, dar au pus alte vieți in pericol, potrivit The Sun . Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

