Stiri pe aceeasi tema

- Raffaella Carra, supranumita și „regina televiziunii italiene”, a murit luni, din cauza unui cancer care a chinuit-o in ultimii ani și care se generalizase. La 78 de ani, Raffaella Carra se bucura de aura unei legende a muzicii si a televiziunii italiene, fiind adorata deopotriva de publicul din strainatate.…

- „Addio a Raffaella Carra”, a titrat luni, 5 iulie, site-ul RaiNews , care aparține televiziunii publice italiene RAI. Considerata regina televiziunii din Italia, Raffaella Carra a murit la 78 de ani, dupa o lunga suferinta. Cel care i-a fost partener in ultimii ani, Sergio Japino, a scris intr-un mesaj:…

- Dj Wanda traiește o viața pe lux și opulența departe de Romania, tocmai in Londra, acolo unde vedeta are un bussines cu tatuaje. De-a lungul timpului artiști au venit in locația sa, printre care și Maluma, Demi Lovato sau P. Diddy.

- Simona Patruleasa e una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri din Romania. Inainte de a deveni celebra, aceasta locuia in Ramnicu Valcea și lucra in invațamant. Viața i s-a schimbat radical cand a urmat un curs de televiziune. Timp de șase ani de zile, Simona Patruleasa a fost invațatoare.…

- A devenit mama la varsta de 47 de ani, acum nici o luna de zile, iar de atunci viața i s-a schimbat radical. Angela Rusu a dat naștere pentru a treia oara și simte ca viața ei nu va mai fi niciodata la fel. Chiar daca simte o bucurie imensa și se declara, oficial, o […] The post Vedeta din Romania care…

- E cantareața, a fost prezentatoare TV, iar acum a inceput o noua cariera in Londra. Rocsana Marcu a facut dezvaluiri despre viața pe care o traiește acum departe de Romania. Rocsana Marcu a renunțat in urma cu aproximativ patru ani la cariera in televiziune, aceasta a fost prezentatoare la Antena Stars.…

- Speranța de viața a romanilor, aflata deja pe penultimul loc in UE, a scazut cu 1,4 ani in 2020 de la 75,6 ani in 2019, la 74,2 ani. Reducerea speranței de viața e cauzata de impactul pandemiei de COVID-19, care a afectat toate țarile UE incepand din primul trimestru al anului trecut. Speranța de viața…

- E omul schimbarilor, al provocarilor, al faptelor bune. Andreea Marin și-a oferit sprijinul in anul pandemiei, a fost foarte activa, a demarat o campanie pentru a ajuta medicii, asistentele, persoanele din linia intai. Vedeta a aparut și in emisiuni de televiziune, iar acum surprinde cu o noua schimbare.…