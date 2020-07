Primul presedinte al Taiwanului ales de popor si nascut in insula, Lee Teng-hui, a incetat din viata joi la un spital din Taipei, la varsta de 97 de ani, in urma unor probleme mai vechi de sanatate, informeaza dpa si Kyodo.



Lee, nascut in 1923, a fost presedintele Taiwanului intre 1988 si 2000 si se considera ca a jucat un rol cheie in transformarea insulei - care are din 1949 un guvern independent - dintr-un stat autoritar, cu o istorie de represiuni sangeroase, intr-o societate pluralista, cu libertate de expresie.



Lee a supervizat afirmarea Taiwanului in fruntea "tigrilor"…