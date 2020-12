Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a ucis noua persoane, dupa ce le-a contactat pe Twitter, a fost condamnat la moarte, intr-un caz care a șocat Japonia, informeaza BBC.Takahiro Shiraishi, supranumit „criminalul de pe Twitter”, a fost arestat in 2017, dupa ce in apartamentul sau au fost gasite bucați de corpuri umane.Tanarul…

- Sectiile de votare din Marea Britanie, vestul Spaniei si Portugalia se deschid la 09,00, ora Romaniei, pentru a doua zi a scrutinului parlamentar in afara tarii, in timp ce romanii din tari precum Noua Zeelanda, Australia, Republica Coreea, Japonia, China, Filipine, Malaezia, Singapore isi pot vota…

- Procurorii niponi au cerut joi pedeapsa cu moartea pentru un criminal in serie cunoscut ca "asasinul de pe Twitter", condamnat pentru uciderea in 2017 a noua persoane care postasera ganduri de suicid in social-media. Cazul a zdruncinat Japonia, relateaza Kyodo.

- Fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona a incetat din viata miercuri, la varsta de 60 de ani, in urma unui stop cardiac, in locuinta sa, a anuntat agentul si prietenul sau, Matias Morla, potrivit EFE. "A murit Diego", a declarat, pentru EFE, Sebastian Sanchi, purtatorul de cuvant al celui care…

- Fostul primar al New Yorkului David Dinkins, care a fost si primul si pana acum singurul afro-american ajuns in acest post, a incetat din viata luni la domiciliul sau, la varsta de 93 de ani, au anuntat media americane, citate marti de Reuters si dpa, potrivit AGERPRES. Victoria istorica a…

- Angajatii celui mai mare aeroport international din Shanghai, China, au fost supusi, luni, unei operatiuni de testare in masa, dupa ce in metropola au fost inregistrate cateva cazuri de COVID-19 care au legatura cu oameni care lucreaza in aeroport, informeaza AFP, citata de Agerpres.China a reusit sa…

- Directorul NASA s-a declarat miercuri îngrijorat de posibilitatea ca Statele Unite „sa cedeze teren” în fata Chinei în domeniul spatial daca niciun proiect privat nu va înlocui Statia Spatiala Internationala (ISS), care va ajunge peste câtiva ani la finalul…