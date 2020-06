Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 36 de ani a ajuns la spital, luni seara, dupa ce a fost lovita cu mașina de fiul ei in varsta de numai trei ani, care s-a urcat la volan, reușind sa porneasca autoturismul, noteaza cotidianul Pandurul.Femeia, care a fost prinsa intre autoturism și o fantana aflata in curte, este suspecta…

- In cursul zilei de ieri, 4 iunie 2020, un agent de politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures a formulat un denunt, la Serviciul Judetean Anticoruptie Mures, pe numele unui barbat care i-ar fi promis o suma de bani, cu titlu de mita, in scopul propunerii unei solutii favorabile in…

- Cei doi tineri, unul de 15 ani și altul de 37 de ani, sunt veri. Potrivit unor surse locale, ei ar fi incercat sa pregateasca un „cocktail Molotov" pe care barbatul de 37 de ani ar fi vrut sa-l foloseasca impotriva socrului sau. Localnici din Calarasi au povestit pentru MEDIAFAX ca acestia foloseau…

- O femeie bolnava, imobilizata intr-un scaun cu rotile, a fost batuta și aruncata cu tot cu scaun pe asfalt. O femeie bolnava, imobilizata intr-un scaun cu rotile, a fost batuta și aruncata pe trotuar, scrie Știri de Cluj. Incidentul a avut loc intr-o stație de autobuz din cartierul Maraști. In imagini…

- In seara zilei de 15 mai a.c., jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, care se aflau in executarea misiunilor specifice pe raza localitații Moșoaia, au observat un autoturism de teren cum intra in coliziune cu porțile unei gospodarii, fara ca evenimentul sa fie soldat cu ranirea…

- Incidentul a avut loc vineri la pranz in cartierul Aradul Nou. In timpul altercației, un tanar a scos un pistol și a tras mai multe focuri. Politistii au intervenit in urma unui apel la 112. ”S-a constatat ca a izbucnit un conflict spontan intre trei aradeni, de 20, 30 si 39 de ani si alte patru persoane,…

- Mai multe persoane au fost ranite, printre care și forțe de ordine, in urma unui conflict, izbucnit luni seara in cartierul Malin, din Codlea. „La data de 20 aprilie 2020, Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a fost sesizat prin 112 cu privire la faptul ca pe raza municipiului Codlea, jud. Brașov,…

- Un roman in varsta de 42 de ani a fost reținut de poliție, dupa ce a smuls maștile de protecție de pe fețele clienților unui magazin din Torino, Italia. Incidentul a avut loc in urma cu cateva zile, cand romanul statea la coada pentru a intra intr-un magazin alimentar.Dupa ce le-a smuls oamenilor maștile,…