Un barbat de 33 de ani, banuit ca a pacalit un batran din județul Bistrița-Nasaud, cu 10.000 de lei, prin „metoda accidentul”, a murit chiar el, intr-un eveniment rutier, in timp ce polițiștii erau pe urmele sale. „Politistii Sectiei 3 Politie Rurala Lechinta aflati in serviciul de patrulare au observat un autoturism care se deplasa […] The post A incercat sa pacaleasca un batran cu metoda "Accidentul", dar a murit cand era urmarit de Politie first appeared on Ziarul National .