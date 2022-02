A încercat să înșele mai mulți vânzători prin metoda „șmen”, în timp ce trebuia să fie în izolare. Bărbat din Cugir, REȚINUT A incercat sa inșele mai mulți vanzatori prin metoda „șmen”, in timp ce trebuia sa fie in izolare. Barbat din Cugir, REȚINUT Politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au identificat și reținut, cu operativitate, un barbat, din Cugir, ca persoana banuita de mai multe tentative la inselaciune, prin metoda “smen”. La momentul savarșirii faptelor, barbatul ar fi trebuit sa se afle izolat, la domiciliu, ca urmare a infectarii cu virusul Sars COV 2. Potrivit IPJ Alba, la […] Citește A incercat sa inșele mai mulți vanzatori prin metoda „șmen”, in timp ce trebuia sa fie in izolare. Barbat din Cugir, REȚINUT… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

