Stiri pe aceeasi tema

- Un tânar de 29 de ani din Timisoara si-a înjunghiat sotia, apoi a încercat sa-si ia viata intrând cu masina într-un stâlp. A scapat cu viata si, înainte sa fie dus la spital, si-a marturisit fapta. Va avertizam ca urmeaza informatii cu un puternic impact…

- Florin-Mircea Buliga, barbatul care și-a macelarit familia la finalul lunii martie, a fost dus, zilele trecute, la Spitalul Penitenciar Jilava pentru efectuarea expertizei psihiatrice. Medicii trebuie sa stabileasca daca barbatul a avut sau nu discernamant in momentul comiterii faptelor. Buliga va mai…

- Un milionar portughez este judecat in Spania dupa ce a incercat sa-si ucida sotia romanca. Barbatul voia sa incaseze asigurarea de viata a femeii, in valoare de 150.000 de euro, potrivit rtv.net.Barbatul de 57 de ani era casatorit cu un model roman cu 30 de ani mai tanar.

- Un milonar portughez in varsta de 57 de ani e judecat in Spania pentru tentativa de uciderea a sotiei sale, un model roman cu 30 de ani mai tanar, pe nume Eliza, in 2016, intr-un hotel din Vigo, in incercarea de a incasa asigurarea de viata, in valoare de 150 000 de euro.

- Crainicul TVR din timpul Revolutiei, pus sub urmarire penala Teodor Brates, crainicul TVR in timpul Revolutiei, Bucuresti, 18 aprilie 2018. Foto: Diana Surdu. Procurorii militari au extins urmarirea penala pentru infractiuni contra umanitatii - în dosarul Revolutiei din '89 - fata de Teodor…

- Sambata, in jurul orei 07.54, Politia judetului Cluj a fost sesizata prin apelul unic de urgenta 112 despre faptul ca intr-un apartament din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, are loc un scandal in familie. Politistii care au intervenit la fata locului au depistat un barbat de 79 de ani care a declarat…

- Procurorii parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au solicitat si obtinut arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a unui minor, de 17 ani, din Corbu, acuzat ca ar fi injunghiat un barbat. Totul s a petrecut pe o strada din localitate. Anchetatorii sustin ca minorul ameninta cu un cutit o femeie.…