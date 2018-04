A început zodia Taur! Ce îţi aduce viaţa în senzualul şi încăpăţanatul sezon Taur La fiecare aproximativ 30 zile, Soarele viziteaza un nou semn zodiacal. Pe durata fiecarui sezon, fiecare persoana va simti energia dominanta zodiei active indiferent ce zodie este nascut. Avem nevoie de intregul ciclu al energiei celor 12 zodii ale zodiacului ca sa putem creste, evolua, schimba si visa. Taurul este prima zodie de pamant din cele 12. Fiind a doua zodie din zodiac, Taurul este furnizorul consecvent care munceste temeinic si calm dar iubeste si placerile pamantesti ale vietii. In timpul sezonului Taur, pana pe 20 mai, ne reamintim ca incet dar sigur castiga cursa. Acest… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

