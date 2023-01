Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul a trecut, cei dragi și-au despachetat darurile, dar tu ți-ai facut ceva cadou sarbatorile acestea? Daca nu, acum e momentul pentru ca brandurile din Iulius Mall Suceava afișeaza reduceri de pana la 70%.De la sacou, pulover, pantofi, accesorii, cosmetice, piese elegante, rezolvi intreaga ...

- Craciunul a trecut, cei dragi și-au despachetat darurile, dar tu ți-ai facut ceva cadou sarbatorile acestea? Daca nu, acum e momentul pentru ca brandurile din Iulius Mall Suceava afișeaza reduceri de pana la 70%. De la sacou, pulover, pantofi, accesorii, cosmetice, piese elegante, rezolvi intreaga ținuta…

- Craciunul a trecut, cei dragi și-au despachetat darurile, dar tu ți-ai facut ceva cadou sarbatorile acestea? Daca nu, acum e momentul pentru ca brandurile din Iulius Mall Cluj afișeaza reduceri de pana la 70%.

- Colectivul Secției Interne, impreuna cu managerul spitalului mulțumește Moșului, personificat in persoana unor oameni de bine, care s-au gandit la cei ce sunt nevoiți sa iși petreaca Craciunul in spital și au donat Secției Interne 8 televizoare. Televizoarele vor fi instalate in saloanele bolnavilor.…

- Colectivul Secției Interne, impreuna cu managerul spitalului mulțumește Moșului, personificat in persoana unor oameni de bine, care s-au gandit la cei ce sunt nevoiți sa iși petreaca Craciunul in spital și au donat Secției Interne 8 televizoare. Televizoarele vor fi instalate in saloanele bolnavilor.…

- Campanie de informare destinata parinților care muncesc in strainatate si persoanelor in grija carora au ramas copiii, pentru facilitarea procedurii de delegare temporara a autoritații parintești – Aproape jumatate dintre parinții care lucreaza peste granița vor veni acasa pentru Sarbatorile de iarna;…

- Craciunul, cea mai importanta sarbatoare crestina, reprezinta un timp al bucuriilor, al entuziasmului și al magiei, pentru fiecare dintre noi, indiferent de varsta. E vremea in care gasim ragazul de a ne bucura de prezent mai mult decat in oricare alta perioada. Cu acest gand, de tihna și introspecție…