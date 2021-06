Stiri pe aceeasi tema

- "Discut frecvent cu toți poltiicieni și cred ca aceasta moțiune nu va trece. Mai sunt acele zvonuri, cum ca unii care nu ar trebui sa voteze vor vota, eu nu cred așa ceva. Avem o coaliție care a ințeles ca șansa ei este unitatea, iar acum are o foarte buna ocazie sa dovedeasca aceasta unitate. Eu sunt…

- Sedinta comuna, marti, pentru a dezbate si vota motiunea de cenzura initiata de PSD.Camera Deputatilor si Senatul se reunesc in sedinta comuna, marti, pentru a dezbate si vota motiunea de cenzura initiata de PSD si intitulata Romania esuata. Recordul 39;fantastic 39; al Guvernului Citu, potrivit agerpres.ro.Motiunea…

- "Pe timpul guvernarii PSD, Romania avea a patra cea mai mica datorie guvernamentala neta din UE, de 34,6% in PIB. In conditiile in care guvernarea PSD a lasat si o rezerva financiara in Trezorerie de 5,2 miliarde euro. Cu toate acestea, in guvernarea PNL-USR-PLUS-UDMR viitorul economic si social al…

- Camera Deputatilor si Senatul vor avea plen reunit miercuri, de la ora 14.00, unde va fi citita motiunea de cenzura depusa de PSD impotriva Guvernului Citu, intitulata „Romania ESUATA. Recordul fantastic al Guvernului Citu”.

- UPDATE Social-democratul Lucian Romașcanu prezinta in plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului moțiunea de cenzura „Romania eșuata. Recordul al guvernului Cițu”, inițiata de e 156 deputati...

- „In sedinta Birourile permanente reunite s-a stabilit inceputul de calendar (al parcursului motiunii de cenzura in Parlament - n.r.). Astazi, la ora 14,00, va avea loc sedinta plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului pentru a da citire motiunii de cenzura impotriva Guvernului Citu”, a afirmat,…

- ”Am depus motiunea de cenzura”, a declarat Grindeanu, care a multumit partenerilor sociali, care au contribuit cu propuneri la textul documentului, El a sustinut ca ”Guvernul actual este un dezastru pentru romani si pentru firnele romanesti”, iar PNRR este un dezastru. ”Au fost inghetate pensiile, au…

- „Am vazut textul motiunii de cenzura si avem observatii. Noi avem doua conditii pentru a vota aceasta motiune: textul sa fie serios si in concordanta cu pozitiile publice pe care AUR le-a avut ca singura forta de opozitie reala si in al doilea rand ca sa gasim voturi si din partea arcului guvernamental…