- Procesul de votare anticipata in persoana a inceput vineri in patru state americane pentru alegerile prezidentiale din noiembrie, transmite dpa. Alegatorii se pot prezenta la urne in Dakota de Sud, Minnesota, Virginia si Wyoming. Vineri dimineata, sute de persoane au format cozi de asteptare la o sectie…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a sugerat miercuri ca alegatorii din statul Carolina de Nord ar trebui sa voteze de doua ori in alegerile din noiembrie, o data in persoana si o data prin corespondenta, pentru a se asigura ca votul lor a fost luat in calcul, informeaza joi Reuters. "Deci,…

- Epidemia de coronavirus a depașit 25 de milioane de cazuri in intreaga lume. Rusia a anuntat ca in noiembrie va incepe vaccinarile. In Germania, numarul de cazuri noi a scazut in ultimele 24 de ore, scrie quotidiano . Cifrele furnizate de Johns Hopkins University sunt din ce in ce mai alarmante: 25.222.709…

- In Belarus se voteaza anticipat in alegerile prezidentiale din 9 august dar autoritatile au inceput sa retina, in toata tara, observatori independenti care monitorizeaza votul. Votul anticipat a inceput pe 4 august iar mai multe organizatii neguvernamentale au semnalat deja mii de cazuri de incalcare…

- Alegatorii romani din Republica Moldova sunt indemnați sa se inscrie ca alegator prin corespondența la alegerile din toamna pentru Camera Deputaților și Senatul Parlamentului Romaniei. O recomandare in acest sens a fost anunțata de Ambasada Romaniei in Republica Moldova, in contextul incertitudinilor…

- Alegatorii din Macedonia de Nord voteaza miercuri într-un scrutin legislativ cu rezultat imprevizibil, câstigatorului urmând sa-i revina deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana si combaterea unei crize epidemice în plina resurgenta, transmite AFP, preluata de…