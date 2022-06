A inceput vacanta scolara - politistii se asigura ca aceasta va fi una in siguranta.

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii ieseni au efectuat astazi mai multe activvitati de informare printre ieseni in privinta traficului de persoane, a traficului si consumului de droguri, dar si recomandari pentru siguranta in mediul online "Astazi, 11 iunie a.c, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii Iasi,…

- In ziua de 9 iunie a.c., polițiștii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații au organizat și desfașurat activitați preventiv-informative, impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului Rutier și jandarmi. In cadrul uneia dintre activitati, polițiștii de la prevenire și polițiștii…

- Politistii ieseni vor fi la datorie in minicavanța de Rusalii și vor lua masuri pentru siguranța cetațenilor și fluidizarea traficului rutier. In minivacanța de Rusalii, zilnic, peste 150 de polițiști ieșeni vor fi la datorie și vor acționa, pentru siguranța cetațenilor și menținerea unui climat corespunzator…

- Ultima zi din cadrul evenimentului național ”Saptamana Prevenirii Criminalitații” a fost dedicata prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului și siguranței rutiere. Astfel, astazi, 27 mai, in ziua dedicata prevenirii infractiunilor contra patrimoniului și a siguranței rutiere, politistii de prevenire…

- Vacanța din februarie nu va fi in același timp pentru toții elevii. Școlile trebuie sa decida in urma consultarii cu parintii, elevii si profesorii in ce interval din februarie vor avea o saptamana de vacanța. Decizia trebuie luata pana la 30 mai. „E vorba de o descentralizare la nivelul fiecarui județ,…

- Nr. 63.186 din 20.04.2022 ACTIUNI DESFASURATE DE POLITISTI PENTRU MENTINEREA UNUI CLIMAT DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA Politistii braileni actioneaza, permanent, in municipiu si judet, pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, in special a celor comise cu violenta, pentru mentinerea climatului…

- Siguranta si educatia copiilor reprezinta o prioritate pentru Primaria Constanta, iar educatia timpurie, facuta din primii ani de scoala sau chiar de la gradinita, contribuie semnificativ la formarea caracterelor, precum si la stabilitatea si dezvoltarea sociala a acestora.De aceea, politistii locali…

- Siguranta copiilor reprezinta o prioritate a Primariei Municipiului Constanta, fapt pentru care Directia Generala Politia Locala actioneaza permanent in acest sens.Politistii locali cu atributii privind circulatia rutiera actioneaza constant in apropierea institutiilor de invatamant pentru a asigura…