- A inceput turul al doilea, decisiv, pentru alegerea președintelui Romaniei! In noaptea de joi spre vineri s-au deschis secțiile de votare din diaspora. Ca de obicei, primii care au putut vota au fost romanii din Noua Zeelanda, urmați de cei din Australia.

- Votul in strainatate pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale a inceput, vineri, la ora 1.00, in Noua Zeelanda, Australia și Japonia. In primele sase ore de la deschiderea sectiilor de votare din strainatate pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale au votat aproape…

- Romanii din diaspora au la dispoziție trei zile, incepand de vineri, sa voteze in turul doi al alegerilor prezidențiale. Un numar de 165 de romani au votat deja in primele sase ore de la deschiderea sectiilor de votare din strainatate pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale, conform…

- Romanii din strainatate au inceput sa voteze in al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Votul in diaspora pentru alegerea președintelui Romaniei va dura, ca și in primul tur, trei zile. Pentru exprimarea drepului de vot alegatorii din strainatate sunt așteptați la urne in zilele de 22, 23 și 24 noiembrie.…

- Potrivit legii, turul 2 de scrutin de alegeri prezidențiale 2019 din 24 noiembrie are loc in aceleași secții de votare și circumscripții electorale și pe baza acelorași liste de alegatori de la primul tur. Care va fi orarul de funcționare a secțiilor de votare din strainatate? Secțiile de votare din…

- Votul in strainatate pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale va incepe, in noaptea de joi spre vineri, la ora 1.00, in Noua Zeelanda si Australia si se va incheia luni, la ora 7.00. Potrivit Autoritatii Electorale Permanente (AEP) 715.064 de persoane cu drept de vot locuiesc in…

- Un numar de 18.217.156 de romani sunt așteptați sa voteze la alegerile prezidențiale 2019 care au loc astazi, 10 noiembrie 2019. Secțiile de vot din țara se deschid de la ora 7.00 pana la ora 21.00. Este declarat ales candidatul care a intrunit, in primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegatorilor…