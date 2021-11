Stiri pe aceeasi tema

- ''De duminica (28 noiembrie -n.r.), totul in Olanda este in principiu inchis intre orele 17:00 si 05:00. (...) Trebuie sa fii realist, cifrele zilnice sunt intotdeauna mai mari''', in afara in special de magazinele esentiale, a declarat premierul Mark Rutte, in cursul unei conferinte de presa susținute…

- Mai mulți oameni au fost raniți de focuri de arma ale poliției vineri la Rotterdam (sud-vest), unde o demonstrație impotriva izolarii parțiale pentru combaterea pandemiei de Covid-19 s-a transformat intr-o „revolta”, a declarat poliția locala, citata de AFP. "O demonstrație care a inceput…

- Europa a devenit noul epicentru al pandemiei de coronavirus, numarul cazurilor de infectare și cel al deceselor fiind in creștere pe continent de cateva saptamani. In condițiile in care se pune problema ca doar vaccinarea nu este suficienta pentru a limita raspandirea virusului, unele state au inceput…

- Premierul olandez, Mark Rutte, a anuntat vineri reintroducerea unor restrictii antiepidemice timp de cel putin trei saptamani pentru a face fata cresterii la niveluri record a numarului cazurilor de COVID-19, transmite AFP. ''Virusul este peste tot, in toata tara, in toate sectoarele si la…

- Olanda va introduce noi restrictii legate de coronavirus in aceasta saptamana, pentru a incerca sa reduca incidenta epidemiei de COVID-19, a anuntat luni ministrul olandez al sanatatii Hugo de Jonge, potrivit Reuters. Tarile de Jos vor introduce noi restrictii legate de coronavirus in aceasta saptamana,…

- Numarul dozelor administrate a crescut de la o zi la alta și nu doar la maratonul vaccinarii organizat in capitala. Chiar daca unii se imunizeaza doar pentru a obține certificatul sanitar, cu cat vor fi mai mulți cei care primesc serul anti-COVID, cu atat vom fi mai aproape de