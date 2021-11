A început summitul virtual dintre preşedintele american Joe Biden şi omologul său chinez Xi Jinping Presedintele american Joe Biden si presedintele chinez Xi Jinping au început luni un summit virtual mult asteptat, liderul de la Casa Alba subliniind necesitatea unor garantii pentru a se evita conflictul dintre cele doua tari, în timp ce liderul chinez a pledat pentru o comunicare mai buna, transmite AFP, citata de Agerpres.



"Concurenta dintre cele doua tari nu trebuie sa se transforme într-un conflict, intentionat sau nu", a asigurat presedintele Joe Biden, aceste discutii la nivel înalt având loc pe masura ce se acumuleaza litigiile între… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden si Xi Jinping vor sta de vorba luni pentru a încerca sa atenueze puternicele tensiuni care opun Statele Unite si China în privinta Taiwanului, dar și pe marginea altor subiecte sensibile pentru a evita ca acestea sa degenereze în conflict - relateaza ziarul La Libre Belgique,…

- Statele Unite și China au schimbat sambata, 13 noiembrie, avertismente severe in privința Taiwanului, inaintea unui summit virtual programat luni intre președinții american Joe Biden și chinez Xi Jinping. Intr-o discuție cu omologul sau chinez Wang Yi, secretarul de stat al SUA Antony Blinken „și-a…

- Administratia de la Beijing a respins, joi, evaluarile Departamentului Apararii din Statele Unite privind dezvoltarea arsenalului nuclear al Chinei, denuntand o abordare tendentioasa si reafirmand pozitia...

- Reuniunea aniversara organizata cu ocazia a 50 de ani de la revalidarea Republicii Populare Chineze ca membru in cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU) a avut loc, luni, la Beijing. China a fost fondator al ONU, dar statutul de membru i-a fost blocat de Statele Unite pana in 1971. Președintele chinez…

- Un interpret afgan care a participat la o misiune de salvare pentru Joe Biden, când elicopterul sau a aterizat de urgența în Afganistan, în 2008, a reușit sa fuga din țara dupa ce s-a ascuns de talibani timp de câteva saptamâni, a confirmat luni Departamentul Apararii,…

- State ale Americii a trimis un grup de soldați in Taiwan pentru a antrena in secret forțele de ordine locale in așteptarea unui conflict cu China. Potrivit informațiilor din presa internaționala, armata SUA menține grupul de mai bine de un an. Nu a fost specificat numarul de soldați aflați in Taiwan,…

- Joe Biden are „deplina încredere” în șeful statului major, gneralul Mark Milley, care, potrivit unei noi carți, și-a contactat omologii chinezi înainte și dupa ultimele alegeri prezidențiale din cauza îngrijorarilor sale cu privire la sanatatea mintala a lui Donald…

- Oficialii din Parlamentul britanic s-au opus marți unei vizite a ambasadorului chinez dupa sancțiunile luate de Beijing la sfârșitul lunii martie împotriva mai multor parlamentari britanici, scrie AFP.Noul ambasador, Zheng Zeguang, urma sa participe miercuri la o reuniune a grupului…