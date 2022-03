A început simularea Bacalaureatului în Timiș Incepand de astazi, unitațile de invațamant liceal din județul Timiș desfașoara simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat. Programul este urmatorul: 28 martie – simulare proba E a) – Limba si literatura romana; 29 martie – simulare proba E c) – proba obligatorie a profilului și 30 martie – simulare proba E d) – proba […] Articolul A inceput simularea Bacalaureatului in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

