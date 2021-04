A inceput Simpozionul National de Martirologie. Cine participa de la Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Cu binecuvantarea Arhiepiscopului Irineu, in perioada 3-4 aprilie 2021, se desfașoara cea de-a VII-a ediție a Simpozionului Național de Martirologie, sub genericul „Morții (ne)uitați ai comunismului. Topografia represiunii, intre arheologia crimelor și locurile memoriei”. Evenimentul este…

- Facultatea de Constructii din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC , in parteneriat cu ALLBIM NET SRL, lider in distribuirea de software uri AEC Architecture, Engineering amp; Construction a deschis seria evenimentelor dedicate proiectarii asistate de calculator ce se adreseaza studentilor…

- Facultatea de Arte, in colaborare cu Facultatea de Istorie si Stiinte Politice, din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta, organizeaza joi, cu ocazia celei de a XIII a editii a festivalului studentesc "Primavara Artelor", "Atelierul de Arta Sacra Bizantina. Icoane pe sticla".Evenimentul, ce va…

- Teatrul Szigligeti din Oradea participa, sambata, cu inregistrarea spectacolului "Occident Express", la Festivalul Matei Visniec, organizat online, in perioada 21-27 martie, de Muzeul National al Literaturii Romane. "Teatrul Szigligeti a prezentat in premiera drama lui Matei Visniec in anul 2019, in…

- Accident rutier la strazilor Zorelelor cu Unirii din Constanta.Un accident rutier s a petrecut in aceasta seara la intersectia strazilor Zorelelor cu Unirii din Constanta.In evenimentul rutier sunt implicate doua autoturisme.Revenim. ...

- Nascut la 6 ianuarie 1934, in comuna Vartescoiu, jud. Vrancea, Mihai Dobre a optat initial pentru o cariera in Marina. Dupa ce a urmat cursurile Scolii Medii Tehnice de Marina, in 1957 a absolvit Facultatea de Artilerie din cadrul Scolii Militare Superioare de Marina din Constanta.Dupa o cariera scurta…

- In Sala Sporturilor din Constanta se vor disputa doar doua meciuri dintre cele patru stabilite initial. Turneul gazduit, in acest weekend, de Constanta in cadrul Ligii Nationale de baschet feminin se deruleaza fara echipa locala, Phoenix CSU Simona Halep, care nu poate participa din cauza problemelor…