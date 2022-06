A început sezonul trotinetelor abandonate ARAD. De anul trecut trotinetele electrice de inchiriat au aparut și in Arad. Inca de la inceput problema cea mai mare a fost abandonarea lor pe trotuare, in mijlocul intersecțiilor sau chiar aruncarea pe spațiile verzi. Anul acesta, povestea pare sa se repete, deși pe alocuri aradenii par sa fi ințeles ca nu e tocmai civilizat sa lase trotineta folosita te miri pe unde. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

