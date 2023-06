A început sezonul țânțarilor. Cum îi ținem la distanță Odata cu vara a venit și sezonul țanțarilor. Aceștia ne deranjeaza in zilele anotimpului cald, cand tot ce ne dorim este sa ne relaxam. Exista cateva spray-uri și alte tipuri de soluții ca sa ne protejam de ei, dar la fel de eficiente sunt și cateva plante de care țanțarii nu se apropie. Prima soluție este sa nu te expui la mușcaturile țanțarilor. Iata cateva sfaturi care te vor proteja toata vara:• nu te imbraca in culori aprinse• poarta haine cu maneci lungi• nu folosi parfumuri sau deodorante cu arome puternice• instaleaza plase la ferestrele locuinței• evita sa iluminezi prea tare terasa și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

