Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o treime dintre inspectorii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) sunt nepregatiti, iar la nivelul zonei Bucuresti doar 20 de comisari din totalul de 51 sunt bine pregatiti, a declarat IERI fostul presedinte al ANPC, Horia Constantinescu, potrivit Agerpres. Acesta…

- Aproape o treime dintre inspectorii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) sunt nepregatiti, iar la nivelul zonei Bucuresti doar 20 de comisari din totalul de 51 sunt bine pregatiti, a declarat vineri fostul presedinte al ANPC, Horia...

- Intram incet in iarna, iar asta inseamna și cumparaturi. De cațiva ani, romanii au adoptat conceptul occidental de Black Friday, o zi din an cand reducerile și promoțiile apar peste tot. Iulius Town, a venit chiar cu ideea de Black Sale, doua saptamani de promoții și reduceri, la majoritatea…

- Inca de la inceputul saptamanii trecute, Protectia Consumatorului a anuntat ca a amendat KFC si McDonald's pentru ca vindeau sucuri diluate si ca gheata adaugata in pahare era infestata cu bacterii periculoase. La acel moment, Ziare.com a solicitat institutiei o serie de informatii suplimentare…

- Sute de kilograme de produse alimentare retrase de la vanzare și amenzi de peste 300.000 de lei sunt rezultatele unui control desfașurat de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului, la 14 magazine Carrefour din țara. Inspectorii ANPC au verificat 14 magazine Carrefour, la care au fost constatate…

- Inspectorii ANPC au verificat 14 magazine Carrefour, la care au fost constatate abateri pentru care au fost aplicate 35 de amenzi in valoare de 301.000 lei, fiind propusa masura inchiderii temporare pana la 6 luni a doua magazine. Conform autoritații, au fost retrase temporar de la vanzare 209 kg de…

- Gandaci la un fast food din centrul orașului Galați. Un client i-a filmat și a postat imaginile pe o rețea de socializare. Inspectorii sanitari și cei de la Protecția Consumatorului au inchis localul.

- Restaurantul La Cocoșatu', renumit pentru micii sai, a fost redeschis de catre inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului. In acest timp, Paul Anghel, director general in cadrul ANPC, a postat pe pagina sa de Facebook un filmuleț cu imagini din bucataria restaurantului, in momentul…