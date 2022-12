Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au reținut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanța, un barbat de 44 de ani. Cercetarile sunt efectuate, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. Cel in cauza…

- Un adolescent de 17 ani, din localitatea Telești, a fost depistat de polițiști, astazi, in timp ce transporta material lemnos, deși nu avea documente justificative. Tanarul a fost prins de oamenii legii pe drumul județean 702L. Polițiștii au indisponibilizat 1,7 metri cubi de material lemnos, cel in…

- Polițiștii gorjeni au prins in flagrant patru barbați care sustrageau lemne. Astfel, in timp ce patrulau miercuri in fondul forestier de pe raza satului Hirișești, polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au depistat in flagrant delict, patru barbați, cu varste cuprinse intre 23 și 68 de ani, toți…

- Polițiștii maramureșeni de la Brigada Rutiera au oprit autobuzul pe șoseaua de centura a municipiului Baia Mare. In interiorul acestuia au descoperit 3 metri cubi de lemne, fara documente de proveniența, potrivit publicațiilor locale Vasile Dale și Ziar MM . Șoferul a fost audiat și așa s-a aflat ca…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Rovinari și Poliției Orașului Turceni au acționat in ultima saptamana pe DN 66 Rovinari-Turceni pentru verificarea legalitații provenienței materialului lemnos. In cadrul activitaților desfașurate de polițiști au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale in…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au reținut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanța, un barbat de 29 de ani. Acesta este banuit ca, la data de 18 septembrie a.c., ar…

- Polițiștii de la transporturi, impreuna cu angajați feroviari, au desfașurat acțiuni pentru eliminarea riscurilor privind sustragerile de componente de la infrastructura feroviara, fiind controlate 126 de firme economice, avand ca obiect de activitate colectarea de deșeuri de metale feroase și neferoase.…

- Vineri, 9 septembrie, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați cu privire la faptul ca de pe strada Iapa din municipiu urmeaza sa se efectueze un transport ilegal de material lemnos. La fața locului, polițiștii au identificat un tractor la volanul caruia se afla un tanar de 21 de ani din Sighetu…