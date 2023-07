Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru romani! Alimentele sunt tot mai aproape de ieftinire, dupa ce Guvernul a anunțat o ordonanța de urgența. In ultimul an, prețurile au ajuns la valori ingrijoratoare, astfel ca Marcel Ciolacu s-a hotarat sa rezolve aceasta problema, imediat dupa ce a intrat in funcția de premier al Romaniei.…

- O imagine cu lazi de corcodușe la suprapreț a devenit virala pe internet și a starnit o dezbatere ampla - de la prețul afișat, la confuzia „ce sunt de fapt corcodușele: zarzare sau caise”.

- Sezonul estival incepe cu o noua minivacanța: bugetarii vor avea liber de la stat atat joi, 1 iunie, cat și luni, 5 iunie, a doua zi de Rusalii, asa ca tot mai multi romani si-au facut deja planuri pentru o vacanta. A crescut insa prețurile tarifelor la cazare, 16% in comparație cu aceeași perioada…

- Primele cireșe au inceput sa fie comercializate in piețe, la inceput de mai. Intr-o piața din Buzau, de exemplu, cireșele sunt mai ieftine fața de aceeași perioada a anului trecut, insa in continuare aceste fructe nu au un preț accesibil tuturor buzunarelor.

- Capșunele romanești au ajuns deja la tarabe, dar prețurile ii țin la distanța pe clienți. Un kilogram de capșune costa mai mult decat unul de carne, iar in aceasta perioada romanii sunt tot mai chibzuiți, deși ar adauga in sacoșa produsele romanești, pe care le considera mai bune și mai gustoase decat…

- Mia noi, ne putem cumpara fie un kilogram de carne, fie un kilogram de roșii romanești. Atat de mult au ajuns sa coste roșiile autohtone. Romanii ajung sa cumpere roșii romanești doar de o pofta.

- Capșunile romanești au fost scoase pe piața, insa prețul este unul destul de mare. Daca majoritatea alimentelor au scazut in aceasta perioada, prețul unui kilogram de capșuni este unul piperat și mai scump decat 1 kilogram de carne.